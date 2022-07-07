Країна третього світу: без західних технологій луснув грандіозний російський проект з видобутку нафти в Арктиці

Грандіозний проект Роснєфті - "Схід ойл", з видобутку нафти в Арктиці, зупинився через санкції. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, що беруть участь у проекті компанії, та консультантів з енергетики.

"Гігантський арктичний проект зіткнувся з нестачею всього, від бурового обладнання та програмного забезпечення до танкерів льодового класу", - пише видання.

Роснєфть мала намір витратити на проект "Схід ойл" з розробки нафти в Арктиці 10 трлн руб. Ресурсний потенціал проекту "Схід ойл" становила легка малосірчиста нафта, що перевершує за своїми якостями нафту марки Brent, а отже, створює конкуренцію американській нафті.

"Схід Ойл" був великою надією Кремля на збільшення видобутку завдяки накопиченню родовищ біля арктичного узбережжя Росії в Красноярському краї. Проект також був важливим для президента Росії Володимира Путіна, який бажає поліпшити інфраструктуру в цьому віддаленому регіоні і розвинути судноплавний шлях Північним морем на азіатські ринки., - йдеться у статті.

До кінця десятиліття Росія планувала видобувати в Арктиці 2% світової нафти. Мегапроект "Схід Ойл" також мав дозволити Роснєфті витіснити конкурентів із європейського ринку енергоресурсів.

Але Путін із його війною в Україні все зіпсував.

Виявилося, що розвиток великого російського проекту спирається на західні кошти та імпортні технології. Щонайменше два важливі західні фінансові спонсори почали готуватися до виходу з проекту, із сумою в розмірі 180 мільярдів доларів.

Перший дзвіночок для Роснєфті пролунав у червні, коли сировинний трейдер Trafigura Group, що має 10%-ву частку в проекті, заявив, що заморозив інвестиції в Росії і має намір вийти з "Схід ойл". У компанії зазначили, що не бачать можливості позитивних змін у найближчому майбутньому.

"Заглядаючи в майбутнє, ми не бачимо послаблень у складних ринкових умовах. Глобальні ланцюжки поставок залишаються порушеними, а геополітична ситуація буде, як і раніше, нестабільною", - пояснили в Trafigura Group.

Інший глобальний торговець сировинним обладнанням - Vitol Group, який має 5% частки у проекті, також хоче вийти зі своїх інвестицій найближчим часом, як стверджують джерела, знайомі із цим питанням.

Крім того, Роснефть підписала угоду з Samsung Heavy Industries Co., одним із найбільших суднобудівників у світі, про роботу над флотом нових танкерів льодового класу для перевезення вантажу. Але Samsung Heavy Industries заявила, що санкції проти Росії вплинули на постачання обладнання та комплектуючих для суднобудівного проекту.

"Загалом енергетична галузь Росії зіткнулася зі втратою ринку збуту, втратою фінансування та втратою технологій. Один з найбільших світових виробників нафти, але з економікою меншою за італійську, Росія тривалий час покладався на свої енергетичні багатства, щоб впливати на світову політику і тиснути на інші країни. Проте затримка проекту та зниження загального видобутку нафти в Росії через санкції можуть підкосити економіку країни та її геополітичне становище у довгостроковій перспективі", - пише The Wall Street Journal.

"Зараз Росія має величезну вигоду від високих цін, але це короткостроковий виграш проти довгострокових втрат", - пише також видання.