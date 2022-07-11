Наказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експерт

Ключова складова - перешкоджання логістиці російської армії, інформує ZN.ua.

Наказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експерт
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що наказ президента Володимира Зеленського про звільнення півдня України свідчить про перехід до третього етапу війни - контрнаступу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Поява цієї заяви в публічній площині не випадкова – вона свідчить про наміри української сторони до переходу до третього етапу війни. Це контрнаступ та звільнення тимчасово окупованих територій. Не тільки територій Херсонської області, а й Запорізької та Донецької", – зазначив він.

Снєгирьов вважає, що українські військові хочуть нейтралізувати план Росії, який полягає в прокладанні сухопутного коридору з окупованого Донбасу до Криму, аби забезпечити анексований півострів водою.

"Мова йде про перешкоджання логістиці російської армії – нейтралізації ключової складової – Керченський міст і відповідно завдання точкових ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Крім того, це рішення економічних проблем України. В першу чергу розблокування роботи чорноморських портів", – додав Снєгирьов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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