"Контрнаступ може стати ще успішнішим": в Офісі президента заявили про початок третього етапу війни

Положення в російських військах жахливе: некомплект, відмовники, дуті штати, стара техніка, провалена мобілізація.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, російські війська готують новий наступ, який знову стане провальним.

«Судячи з напрямків перекидання військ, їх складу та угруповання, яке вони вибудовують – російське керівництво знову перемудрило із задумом. Один основний удар, два відволікаючі, потім ще один і ще - на зовсім інших напрямках. І він, цей задум, звичайно, знову провалиться», - пророкує Арестович.

За його словами, ухваливши рішення про цю операцію, вони зробили другу стратегічну помилку в цій війні. Першою взагалі було її починати.

«Тому, щасливе звільнення Херсона, схоже, злегка відсувається і замість нього нас чекає славна бійка - останні російські оперативні резерви з накопиченими українськими», - заявив Арестович, додавши, що тільки ідіоти йдуть у наступ з військами, яких, ще питання, чи вистачить на оборону.

Найбільш представницький комплект російських військ, зазначає Арестович, зібраний на Херсонщині. Туди, за його словами, «протягом тижня додалася десантна окрошка, розміром із 7-8 БТГ, до тих 12-15, що вже були».

«Трохи збирають на Запорізькому, Донбаське практично повністю відходить у відання «армій народних республік» та ПВК, штатних росіян ще є на ізюмській - найневдалішій для них уже понад три місяці, і на харківському, на кордоні маячить 144 дивізії у повному складі - найбільша цінність за мірками цьогорічного, третього етапу війни», - розповів Арестович.

Представник ОП запевнив, що окупанти, які так «нічому і не навчилися» програють, а Україна здобуде перемогу.

«Починається третій етап війни. Наш контрнаступ, схоже, трохи відтягується, зате потім має всі шанси стати ще успішнішим, ніж планувалося. Бійка буде славною. Піде козацький драйв знову гуляти степом», - зазначив Арестович.

Імена загиблих і постраждалих наразі встановлюються.