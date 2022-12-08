Як і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООН

На сайті організації опублікували докладний звіт про свавільні страти та напади на українців в Київській, Чернігівській та Сумській областях у період з лютого по квітень 2022 року, інформує ZN.ua.

Як і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООН
© Facebook/Міністерство закордонних справ України

Вчора на сайті Організації об'єднаних націй був опублікований докладний звіт Моніторингової місії ООН, в якому висвітлені та підраховані масштаби звірств вчинені російськими окупантами у період з 24 лютого по 6 квітня 2022 року у містах та селах Київської, Чернігівської та Сумської областей України.

Станом на 7 грудня 2022 року Організація задокументувала, у цих трьох регіонах всього за перші шість тижнів війни, насильницьку смерть 441 мирного жителя, зокрема 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток. Проте у звіті зазначається, що фактичні цифри, ймовірно, будуть значно вищими, оскільки все ще триває робота з підтвердження додаткових 198 вбивств.

«Є переконливі ознаки того, що сумарні страти, задокументовані в цьому звіті, можуть бути воєнним злочином у вигляді навмисного вбивства», — заявила голова Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

У документі зазначається, що вбивства відбувалися не лише в якихось конкретних місцях, а хаотично, внаслідок чого деякі райони постраждали більше за інші. Зокрема у Бучі, всього за 25 днів окупації, Місією було зафіксовано вбивство 73 мирних жителів, зокрема 54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчики та 1 дівчинки, але цифри ще не остаточні, адже в процесі підтвердження ще 105 ймовірних жертв.

Підставою для страти, яка часто слідувала за російськими перевірками безпеки, могли стати прості текстові повідомлення, шмат камуфляжу або факт попередньої військової служби. І як показує «статистика» чоловіки та хлопчики становлять 88 відсотків усіх жертв. Це дає підстави вважати, що відбувалося переслідування за ознакою статі.

«Російські солдати приводили мирних жителів до імпровізованих місць утримання під вартою, а потім вбивали їх у полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними пораненнями голови», - сказала Богнер.

У звіті докладно розглядаються 100 вбивств. З них, 57 випадків умисної страти (48 чоловіків, 7 жінок та 2 хлопчики), 30 - сталися у місцях тримання під вартою, а решта 27 вбивств були скоєні на місці. Ознайомитися з документом можна за посиланням.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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