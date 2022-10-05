Під Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВС

“Через голод вони виходять”, – деталізують у відомстві, інформує ZN.ua.

Під Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВС
Окупанти знову поповнюють обмінний фонд полонених
© Facebook/Генштаб ЗСУ

У Харківській області фактично щоденно знаходять російських окупантів, які переховуються у місцевих лісах, повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

“Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд», – деталізують у відомстві.

Нагадаємо, у березні військові РФ підняли радіоактивний пил у Рудому лісі в Чорнобильській зоні. Коментуючи їх опромінення, один із російських генералів сказав: "Це фейк! Під час Вітчизняної жодної променевої хвороби не було".


Оксана Коваль, ZN.ua





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