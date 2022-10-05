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2022-10-05
Під Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВС
Окупанти знову поповнюють обмінний фонд полонених© Facebook/Генштаб ЗСУ
У Харківській області фактично щоденно знаходять російських окупантів, які переховуються у місцевих лісах,
“Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд», – деталізують у відомстві.
Нагадаємо, у березні військові РФ підняли радіоактивний пил у Рудому лісі в Чорнобильській зоні. Коментуючи їх опромінення, один із російських генералів сказав: "Це фейк! Під час Вітчизняної жодної променевої хвороби не було".
Оксана Коваль, ZN.ua