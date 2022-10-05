Під Харковом щодня затримують окупантів, які загубилися в місцевих лісах – МВС

У Харківській області фактично щоденно знаходять російських окупантів, які переховуються у місцевих лісах, повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

“Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд», – деталізують у відомстві.