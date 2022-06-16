Советник министра МВД Ростислав Смирнов оценил вероятность вторжения войск Беларуси

Советник министра МВД Ростислав Смирнов рассказал о вероятности повторного наступления россии на северные области, а также о возможности вторжении белорусских войск.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко .

«Для повторного вхождения русских требуется достаточное количество войск и вооружения. Есть ли это у роSSийской федерации? Нет. Если бы эти БТГ были сформированы, то они на Востоке продвинулись гораздо дальше, но они и там забуксовали», - отметил Ростислав Смирнов.

По словам советника МВД , Беларусь имеет общее количество войск в 45 тысяч человек, но из них способны воевать только 20 тысяч, а из 20 тысяч реально пересечь границу может еще меньше белорусских военных, потому что определенное количество военных нужно для внутренних нужд РБ.

«Войти максимум может 10 тысяч – это совершенно недостаточно. Если бы Лукашенко мог войти в нашу страну, он бы это сделал, когда бы роSSийские военные были под Киевом», - подчеркнул Ростислав Смирнов.

Советник МВД отметил, что на самом деле Лукашенко уже приказывал вторгнуться войскам Беларуси в Украину, но состоялась массовая саботировка приказа – об этом, по его словам, сообщала украинская разведка.

«Нужно понимать такой фактор, что у Лукашенко достаточно шаткое положение в самой Беларуси. Единственный столб, на котором держится власть Лукашенко – это силовики, но и они (отказались выполнять приказ вторгаться в Украину, - Ред.)», - сказал Ростислав Смирнов.

Как отметил советник, вероятность вторжения Беларуси в Украину и повторного открытия северного фронта – минимальна, потому что белорусы сами по себе не хотят войны с Украиной, а также их армия состоит только из срочников, так что о какой-то мотивации вообще речь не идет.