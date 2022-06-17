Зеленский поручил проверить готовность 4 областей к вероятному вторжению из Беларуси — Данилов

Президент дал задание на заседании ставки верховного главнокомандующего, информирует ZN.ua.

Зеленский поручил проверить готовность 4 областей к вероятному вторжению из Беларуси — Данилов
Фото иллюстративное
© Министерство обороны республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ряду государственных органов провести в четырех областях проверку готовности страны к обороне в случае возможного повторного наступления оккупантов с территории Беларуси. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".

Он рассказал, что 15 июня было проведено заседание с президентом Украины, в ходе которого обсуждался этот вопрос.

“Кроме СНБО, есть ставка верховного главнокомандующего. Вчера было заседание ставки. Когда они проходят, мы их не делаем публичными… Проговаривали именно вопросы Беларуси, давали оценку все наши органы, которые к этому причастны, — что там происходит, в каком состоянии находится на сегодняшний день войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента", — сказал Данилов.

По его словам, встреча была долгой и достаточно эффективной. На ней было дано поручение о необходимости проведения упомянутой проверки.

"Сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния, скажем так, подготовки на случай, если будут происходить повторные подобные вызовы для нашей страны", — объяснил секретарь СНБО.


Максим Царук, ZN.ua





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