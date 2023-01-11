Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)

Співробітники СБУ викрили мешканця Дніпропетровської області, який наводив росіян на локації місцевих теплоелектростанцій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ).

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, за повідомленнями ДТЕК Придніпровська ТЕС, станція зазнала ракетного удару, зокрема, в ніч на 18 жовтня. Енергетичне обладнання ТЕС зазнало серйозних ушкоджень.