Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)

Зокрема, навів російських терористів для удару по Придніпровській ТЕС, інформує ZN.ua.

Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)
Придніпровська ТЕС
© dtek.com

Співробітники СБУ викрили мешканця Дніпропетровської області, який наводив росіян на локації місцевих теплоелектростанцій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ).

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, за повідомленнями ДТЕК Придніпровська ТЕС, станція зазнала ракетного удару, зокрема, в ніч на 18 жовтня. Енергетичне обладнання ТЕС зазнало серйозних ушкоджень.

На початку грудня Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляла про затримання в у Нікопольському районі на Дніпропетровщині іншого агента РФ, який кілька місяців працював на росйські спецслужби. За обіцяне винагородження він систематично передавав окупантам через Viber та Telegram інформацію стосовно розташування об’єктів критичної інфраструктури на території Запоріжжя та Дніпропетровської області.

За матеріалами: Служба безпеки України /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Єврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент ЄврокомісіїЄврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент Єврокомісії
Євроюст: Злочини РФ проти України розслідує 21 країнаЄвроюст: Злочини РФ проти України розслідує 21 країна
Наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фотоНаводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фото
Митрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фотоМитрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фото
Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»
Росіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відеоРосіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відео
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
У росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під БахмутомУ росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під Бахмутом
Наступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм СоледараНаступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм Соледара
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Последние новости
Подгружаем последние новости