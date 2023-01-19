Іран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗС

Він стверджує, що на це не вплине навіть добрих стосунків із Москвою, інформує ZN.ua.

Іран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗС
© Економічна правда

Іран не визнає анексію Росією українських територій Донецької та Луганської областей, а також Криму, заявив в інтерв'ю телеканалу TRT World міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», - сказав він.

Абдоллахіан також стверджує, що Іран не підтримує війну в Україні, оскільки вона не може бути вирішенням спірних питань.

«Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось», – сказав Абдоллахіан.


Ірина Знась, ZN.ua





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