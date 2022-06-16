В ВСУ гораздо более искусны артиллеристы, чем в роSSийской армии – генерал Милли

Военнослужащие ВСУ гораздо профессиональнее используют артиллерию на поле боя, чем роSSийские военные. И вообще – украинцы гораздо ловчее маневрируют на поле боя. Об этом во время брифинга по итогам третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает «Укринформ» .

«Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие, – сказал Марк Милли. – Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров».