В ВСУ гораздо более искусны артиллеристы, чем в роSSийской армии – генерал Милли

По словам Марка Милли, украинцы блестяще овладели гаубицами М777, информирует ZN.ua.

В ВСУ гораздо более искусны артиллеристы, чем в роSSийской армии – генерал Милли
© Операция Объединенных сил / Facebook

Военнослужащие ВСУ гораздо профессиональнее используют артиллерию на поле боя, чем роSSийские военные. И вообще – украинцы гораздо ловчее маневрируют на поле боя. Об этом во время брифинга по итогам третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает «Укринформ».

«Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие, – сказал Марк Милли. – Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров».

Генерал Милли высоко оценил уровень овладения украинскими артиллеристами западного оружия, в частности, гаубицами M777, предоставленными США вместе с союзниками. «И мы ожидаем, что они украинцы так же овладеют системой HIMARS», – сказал генерал.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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