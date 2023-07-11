Генерал Карлтон-Сміт: Контрнаступ ЗСУ є обдуманим та точним, головний удар може бути й восени

Він припускає, що головнокомандувач Залужний ще досі не визначився, коли та де Україна використає свої стратегічні резерви.

Генерал Карлтон-Сміт: Контрнаступ ЗСУ є обдуманим та точним, головний удар може бути й восени
© Ліга.net

Наступ Сил оборони є дуже обдуманим та точним, заявив колишній голова Генштабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт.Під час інтерв'ю Liga.net він зауважив, що як професійний військовий очікував побачити саме таку операцію, інформує ZN.ua.

"Він дуже обдуманий, дуже точний, обережний щодо життів ваших солдатів і військових можливостей, - наголосив Карлтон-Сміт. - Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати.І це не може відбуватися швидко".

На думку військового, прогрес буде поступовим, він наставатиме частинами.

"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для битви восени, — заявив генерал, пояснивши, що важливо сформувати передумови для моменту, коли Україна буде готова використати свої стратегічні резерви. - Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
Україна заслуговує бути в Альянсі – ЗеленськийУкраїна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
Кадровий голод у судовій системі може становити до 4 тисяч суддів - Голова Верховного судуКадровий голод у судовій системі може становити до 4 тисяч суддів - Голова Верховного суду
Мєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній ЄвропіМєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній Європі
Понад 20 людей загинули в Судані внаслідок авіаударуПонад 20 людей загинули в Судані внаслідок авіаудару
Регулятор азартних ігор отримав нового члена та зможе розблокувати роботуРегулятор азартних ігор отримав нового члена та зможе розблокувати роботу
Чехія передасть Україні ударні гелікоптери та боєприпасиЧехія передасть Україні ударні гелікоптери та боєприпаси
США ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал МілліСША ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал Міллі
Нам вже доводилося зупиняти контрнаступ через повільне постачання зброї — ЗеленськийНам вже доводилося зупиняти контрнаступ через повільне постачання зброї — Зеленський
ЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал МілліЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал Міллі
Последние новости
Подгружаем последние новости