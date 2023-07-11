Генерал Карлтон-Сміт: Контрнаступ ЗСУ є обдуманим та точним, головний удар може бути й восени

Він припускає, що головнокомандувач Залужний ще досі не визначився, коли та де Україна використає свої стратегічні резерви.

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Наступ Сил оборони є дуже обдуманим та точним, заявив колишній голова Генштабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт. Під час інтерв'ю Liga.net він зауважив, що як професійний військовий очікував побачити саме таку операцію, інформує ZN.ua .

"Він дуже обдуманий, дуже точний, обережний щодо життів ваших солдатів і військових можливостей, - наголосив Карлтон-Сміт. - Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати.І це не може відбуватися швидко".

На думку військового, прогрес буде поступовим, він наставатиме частинами.

"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для битви восени, — заявив генерал, пояснивши, що важливо сформувати передумови для моменту, коли Україна буде готова використати свої стратегічні резерви. - Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів".