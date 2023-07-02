США ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал Міллі

Під питанням залишаються і винищувачі F-16.

Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає. Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поінформував під час дискусії в Національному прес-клубі, повідомляє "Європейська правда", інформує ZN.ua.

Генерал Міллі каже, що питання про надання Україні озброєнь на кшталт далекобійних ракетних систем ATACMS вирішує президент, і поки що такого рішення він не ухвалив. "Постійний процес перегляду рішень", за словами генерала, супроводжує і розгляд питання про передачу Україні винищувачів F-16.

Так само немає наразі остаточного рішення і щодо надання Україні касетних снарядів та вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM). Ця зброя забезпечує ураження на значних площах, у випадку з боєприпасами подвійного призначення – ще й різного спрямування, приміром, по броньованих цілях і живій силі.

Генерал Міллі каже, що Росія нині використовує такі боєприпаси. Україні таку зброю надали кілька європейських країн. США з цього приводу рішення ще не ухвалили.


Іван Шевчук, ZN.ua





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