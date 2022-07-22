Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги

ВПС Канади доставляють Україні допомогу як від самої Канади, так і від союзників

Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги
© Twitter міністра нацбезпеки Канади Аніти Ананд

З початку повномасштабного вторгнення армії РФ Канада відправила Україні 1360 тонн різноманітної військової допомоги. Про це у Twitter повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Військова підтримка України Канадою є багатогранною. З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, які надають Канада, наші партнери та союзники», – написала Аніта Ананд.

Le soutien militaire du Canada ? l'Ukraine est multiforme.

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En Europe, l’@ARC_RCAF a maintenant transport? 3 millions de livres d'aide pour l'Ukraine depuis mars, et nous continuons ? transporter cette cargaison cruciale offerte par le Canada, nos partenaires et nos alli?s. pic.twitter.com/xhyMQL93o7

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) July 21, 2022

Юлія Лавришин, ZN.ua





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