Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги

З початку повномасштабного вторгнення армії РФ Канада відправила Україні 1360 тонн різноманітної військової допомоги. Про це у Twitter повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Військова підтримка України Канадою є багатогранною. З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, які надають Канада, наші партнери та союзники», – написала Аніта Ананд.