Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги

З початку повномасштабного вторгнення армії РФ Канада відправила Україні 1360 тонн різноманітної військової допомоги. Про це у Twitter повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
«Військова підтримка України Канадою є багатогранною. З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (понад 1360 тонн – ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, які надають Канада, наші партнери та союзники», – написала Аніта Ананд.
Le soutien militaire du Canada ? l'Ukraine est multiforme.
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En Europe, l’@ARC_RCAF a maintenant transport? 3 millions de livres d'aide pour l'Ukraine depuis mars, et nous continuons ? transporter cette cargaison cruciale offerte par le Canada, nos partenaires et nos alli?s. pic.twitter.com/xhyMQL93o7