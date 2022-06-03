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2022-06-03
ВСУ нанесли новый удар на юге: потеснили врага на 8 километров
Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении углубились на 8 километров - роSSийские оккупанты пытаются их выбить, информирует
Об этом в эфире на YouTube-канале Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
В разговоре с адвокатом и общественным деятелем Марком Фейгиным Арестович отметил, что сильные бои идут за село Снегуровка Николаевской области - оно расположено к северу от Херсона.
Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в области на 100-ый день войны с Россией. Ему удалось приехать на передовую к одной из бригад - несмотря на усталость, бойцы продолжают наносить потери оккупантам.
Евгений Устименко, Апостроф