ВСУ нанесли новый удар на юге: потеснили врага на 8 километров

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении углубились на 8 километров - роSSийские оккупанты пытаются их выбить, информирует Апостроф .

Об этом в эфире на YouTube-канале Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В разговоре с адвокатом и общественным деятелем Марком Фейгиным Арестович отметил, что сильные бои идут за село Снегуровка Николаевской области - оно расположено к северу от Херсона.