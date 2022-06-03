ЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и Запорожья

ЕС осудил указы Путина об упрощенной процедуре выдачи роSSийских паспортов украинцам

ЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и Запорожья
© Українські новини

Европейский союз не признает роSSийские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, сообщает DW.

Отмечается, что ЕС осудил указы президента страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ и выдачи роSSийских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, информирует ZN.ua.

Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение роSSийский рубль параллельно с украинской гривной и ввести роSSийскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся роSSийских войск", - говорится в заявлении.


Елизавета Чижик, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоровБайден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров
Литовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июляЛитовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля
У Тарзана сдали нервы, муж Королевой в истерике пригрозил НАТО: "Русский мир был, есть и будет, мрази!"У Тарзана сдали нервы, муж Королевой в истерике пригрозил НАТО: "Русский мир был, есть и будет, мрази!"
Братчук заговорил о нападении с Приднестровья и высадке морского десанта: "Второго фронта не будет"Братчук заговорил о нападении с Приднестровья и высадке морского десанта: "Второго фронта не будет"
РоSSия не сможет продолжить наступление в Донецкой области после изнурительных боев за Северодонецк — ISWРоSSия не сможет продолжить наступление в Донецкой области после изнурительных боев за Северодонецк — ISW
РоSSийские военные ежедневно совершают в Украине 200-3000 преступлений — советник постпреда Украины в Совбезе ООНРоSSийские военные ежедневно совершают в Украине 200-3000 преступлений — советник постпреда Украины в Совбезе ООН
В Молдове запретили роSSийские новости и программы пропагандистов по радио и телевидениюВ Молдове запретили роSSийские новости и программы пропагандистов по радио и телевидению
Отныне церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств будет проходить на территории Софийского собора — ЗеленскийОтныне церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств будет проходить на территории Софийского собора — Зеленский
В НСЖУ рассказали, сколько работников медиа убили роSSийские военные с начала полномасштабной войныВ НСЖУ рассказали, сколько работников медиа убили роSSийские военные с начала полномасштабной войны
С войны на заработки: на Херсонщине роSSийские оккупанты просятся на работу к аграриямС войны на заработки: на Херсонщине роSSийские оккупанты просятся на работу к аграриям
Последние новости
Подгружаем последние новости