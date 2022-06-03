ЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и Запорожья

Европейский союз не признает роSSийские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, сообщает DW.

Отмечается, что ЕС осудил указы президента страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ и выдачи роSSийских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, информирует ZN.ua .

Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение роSSийский рубль параллельно с украинской гривной и ввести роSSийскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся роSSийских войск", - говорится в заявлении.