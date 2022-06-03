Фукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войны

После окончания роSSийско-украинской войны Украину ждет дорогой и, несомненно, важный процесс физического и экономического восстановления. Однако, по словам американского политического экономиста и профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы, Киеву понадобится еще одна гораздо более важная перестройка. Об этом он сказал в ходе обсуждения, организованного PEN Ukraine.

«По-моему, гораздо важнее будет перестройка украинской политико-экономической структуры, которая существовала в Украине до начала войны. В частности, одной из самых больших проблем Украины было доминирование ряда влиятельных и богатых людей в экономике и политической системе. Они контролировали телеканалы и другие средства массовой информации. Теперь после войны у Украины будет шанс изменить это и решить старые проблемы, не позволявшие стране развиваться. Нельзя позволить этому старому доминированию вернуться», – заметил Фукуяма.

Он признал, что задача такой перестройки Украины будет не легкой. Однако, он указал на опыт Германии и Японии после Второй мировой войны как пример того, что это, все же, возможно.

«Например, до 1945 года экономическая структура Германии и Японии была похожей. Были мощные конгломераты, которые помогали финансировать фашистские режимы. Однако, после Второй мировой войны США пытались сломать эту структуру, чтобы сократить влияние этих конгломератов», – пояснил он.