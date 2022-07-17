Фукуяма про війну в Україні: «До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні»

Україна повинна сконцентруватися на звільненні південних областей і розблокувати морські порти. Рух у цьому напрямку вже спостерігається, а реальні зміни на фронті можуть стати помітними до кінця літа. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив політолог Френсіс Фукуяма.

На думку експерта, ЗСУ здатні повернути Херсон та інші окуповані населені пункти області. Також надважливим моментом він називає отримання доступу до Чорного моря, який дозволить Україні здійснювати експорт продовольства за кордон. Фукуяма зазначає, що наразі звільнення півдня є навіть важливішим, ніж бої за Донбас.

«До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні. Для України це дуже важливо – відновити доступ до чорноморських портів, щоб відновити експорт усіх своїх сільськогосподарських товарів, розірвати російську блокаду Одеси. Думаю, що саме на цьому вони збираються зосередитися. Вони вже почали наступ у районі Херсона і досягли там деякого прогресу. Якщо до вересня чи жовтня українці справді звільнять цей район, то це закладе передумови для початку серйозних переговорів про припинення вогню», – сказав Фукуяма.

Професор Стенфордського університету також заявив, що повернення окупованих територій Луганської та Донецької області вимагає значно більше часу і ресурсів, тому сподіватися на нього найближчими місяцями не варто.