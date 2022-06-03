Сначала нужно закрыть небо над Украиной, - командир ТрО «Азов» Родион Кудряшов

Командир батальона Территориальной обороны Днепра «Азов» Родион Кудряшов рассказал, как проходить перевооружение украинской армии на современное оружие.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко .

«На некоторых направлениях современное вооружение уже поступает и укомплектовывает группы войск. В интернете можно уже увидеть результаты работы новых прототипов вооружения», - отметил Родион Кудряшов.

Военный подчеркнул, что процесс доставки этого вооружения является чрезвычайно сложным в логистическом плане, а также ещё есть аспект теоретического и практического обучения наших военных на этом новом вооружении – все эти аспекты занимают достаточно много времени.

«Я считаю, что сначала нужно закрыть небо над Украиной. Как только наши мирные города перестанут подвергаться ракетным ударам, мы сможем чувствовать себя плюс-минус в безопасности», - подчеркнул Родион Кудряшов.

По словам военного, закрытие неба не гарантирует успех в войне, но это позволит сохранить тыл, который является чрезвычайно важным для поддержки военных.

«Я столкнулся с таким вопросом: зачем они стреляют ракетами по мирным городам? Львов, Ивано-Франковск, Днепр и так далее: это истерика и желание довести наших гражданских, которые имеют сумасшедшую мотивацию, до паники», - подчеркнул Родион Кудряшов.