Денис "Редіс" Прокопенко став командиром бригади "Азов" НГУ

Його зустріч з військовими відбулася напередодні.

Підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, який керував обороною Маріуполя, а згодом перебував у полоні і в Туреччині, став командиром бригади "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомляє Телеграм-канал "Азову" , інформує ZN.ua .

Фото - "Азов"

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.

Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", — сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями бригади.

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.