Вооруженные силы Украины будут самостоятельно решать о дальности ударов из HIMARS – посол США

В ближайшее время США передадут реактивные установки залпового огня с высокой дальностью HIMARS, и украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из них, об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк .

"Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этом пакете включили также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния будет решаться Вооруженными силами Украины без нашего вмешательства".

По словам посла, администрация Джо Байдена продолжит поставлять новые пакеты вооружений а счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.

Военно-политическое руководство США и Украины будут проводить специальные консультации, на которых будут решаться количество и типы поставок вооружений Украине, с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ сами виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.