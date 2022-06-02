Вооруженные силы Украины будут самостоятельно решать о дальности ударов из HIMARS – посол США

По словам Бринк, в Украине сейчас решается судьба Европы, информирует ZN.ua.

Вооруженные силы Украины будут самостоятельно решать о дальности ударов из HIMARS – посол США
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

В ближайшее время США передадут реактивные установки залпового огня с высокой дальностью HIMARS, и украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из них, об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этом пакете включили также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния будет решаться Вооруженными силами Украины без нашего вмешательства".

По словам посла, администрация Джо Байдена продолжит поставлять новые пакеты вооружений а счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.

Военно-политическое руководство США и Украины будут проводить специальные консультации, на которых будут решаться количество и типы поставок вооружений Украине, с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ сами виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.

Бринк заявила, что она очень рада возглавить команду дипломатов США в Украине. По ее словам, она не предпочла бы работать сейчас в другом месте на планете, потому что в Украине решается судьба Европы, поэтому она хочет помочь Украине отстоять независимость.


Антон Герасименко, ZN.ua

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