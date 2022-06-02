Названа сумма, которую Украина тратит ежемесячно на одного военнопленного из РФ

В целом на пленных россиян Украина тратит десятки миллионов гривен, информирует ZN.ua.

Названа сумма, которую Украина тратит ежемесячно на одного военнопленного из РФ
© Deutsche Welle

Содержание одного роSSийского военнопленного на протяжении месяца стоит Украине 3 тысячи гривен, сообщает Министерство юстиции Украины.

В эту сумму входит оплата питания, одежды, средств гигиены и коммунальных платежей. Кроме того, из украинского бюджета возмещаются расходы на лекарства пленным, медицинское оборудование и зарплату персонала заведений, где содержатся пленные.

«Такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые роSSийские пленные – необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из РоSSии и временно подконтрольных ей территорий», - пояснила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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