Міноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компанії

За його словами, міністерство навіть не проявляло інтерес до таких закупівель.

В Укроборонпромі визнали, що через відсутність замовлення Міноборони в країні досі не відбувається серійне виробництво БПЛА. Вчора стало відомо, що Міноборони з початку повномасштабної війни не замовила в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. Про це заявив менеджер проектів держконцерну Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест, у коментарях у Facebook , інформує ZN.ua .

© Ukrainian FPV drone TORO / Telegram

Як повідомив Болдирєв, жодного дрона від підприємств Укроборонпрому не було замовлено. Тобто ні про яке серійне виробництво БПЛА на підприємствах цієї організації не йдеться. Саме такий коментар він залишив під постом у Facebook журналіста Олександра Суркова.

"Сьогодні на фронті противник має вагому перевагу як у дронах, так і РЕБ. Бо за півтори роки війни гусєвський оборонпром не те що не поставив на конвеєр типові зразки - але й не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все що вони демонстрували у презентаціях весь цей час - не результат роботи "потужних КБ", а інді-розробки наших кулібіних-одиначок які себе приписують чиновники з зарплатнями космонавтів", - написав журналіст.

На це Болдирєв написав, що Укроборонпром не є розпорядником бюджетних коштів:

"Укроборонпром не може виробляти будь-що, чого в нього не замовить держава. Бо інакше це "нанесення збитків державі". Так от. За весь час з початку повномашстабки Міноборони як основний замовник не те що дрона не замовило – навіть не виявило зацікавленості. А по закону, без вимоги держави Укроборонпром не має права витрачати кошти", - написав він.