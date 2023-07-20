Міноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компанії
За його словами, міністерство навіть не проявляло інтерес до таких закупівель.
В Укроборонпромі визнали, що через відсутність замовлення Міноборони в країні досі не відбувається серійне виробництво БПЛА. Вчора стало відомо, що Міноборони з початку повномасштабної війни не замовила в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. Про це заявив менеджер проектів держконцерну Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест, у коментарях у
Як повідомив Болдирєв, жодного дрона від підприємств Укроборонпрому не було замовлено. Тобто ні про яке серійне виробництво БПЛА на підприємствах цієї організації не йдеться. Саме такий коментар він залишив під постом у Facebook журналіста Олександра Суркова.
"Сьогодні на фронті противник має вагому перевагу як у дронах, так і РЕБ. Бо за півтори роки війни гусєвський оборонпром не те що не поставив на конвеєр типові зразки - але й не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все що вони демонстрували у презентаціях весь цей час - не результат роботи "потужних КБ", а інді-розробки наших кулібіних-одиначок які себе приписують чиновники з зарплатнями космонавтів", - написав журналіст.
На це Болдирєв написав, що Укроборонпром не є розпорядником бюджетних коштів:
"Укроборонпром не може виробляти будь-що, чого в нього не замовить держава. Бо інакше це "нанесення збитків державі". Так от. За весь час з початку повномашстабки Міноборони як основний замовник не те що дрона не замовило – навіть не виявило зацікавленості. А по закону, без вимоги держави Укроборонпром не має права витрачати кошти", - написав він.