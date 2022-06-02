Оккупанты жалуются на беспорядок и бесправие в армии РФ — аудиоперехват ГУР

Боевики незаконного вооруженного формирования «ДНР», которые служат в оккупационной армии РФ , жалуются на беспорядок и бесправие. Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Двое боевиков обсуждают беспорядок, происходящий в их части и отсутствие ротации.

В частности, один из оккупантов рассказывает, что украинские войска вели обстрел непосредственно их месторасположения. По его словам, это следствие неадекватных действий сослуживцев, которые ездят по селам на автомобиле, выходят на повышение, чтобы «поймать» Интернет.

Кроме того, захватчик добавляет, что в батальоне массовое пьянство.

«Первый взвод в деревне. От него уже воет деревня. Неадекваты», – говорит оккупант.

Также захватчики жалуются, что командование не отпускает никого на ротацию. По словам оккупанта, их самих «мобилизовали» даже несмотря на наличие документов, удостоверяющих непригодность к службе в армии.

«105 и 107 полк уже в Донецке. Но их не отпускают. Жены блокируют воинскую часть. Домой их не отпускают. Даже то, что нас набрали по «белым билетам», это не нарушение в этой ситуации. Будто мы должны предупредить, что у меня белый билет. Здесь вообще цирк. Сейчас все равно буду писать эту и… жалобу, пошли на…», - говорит оккупант.