Под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупанты: полиция просит помочь опознать

Под Киевом на Житомирской трассе правоохранители тело мужчины, подвергнутого пыткам. Его нашли на бывших позициях роSSийских оккупантов вблизи села Березовка, информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Примечательно, что руки умершего были связаны. Полицейские Бучанского райуправления полиции и криминалисты передали тело в судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и просят в этом помощи граждан, позвонив на линию "102".

Человек ростом около 180 сантиметров, был одет в темные джинсы, кроссовки "Sayota" 43 размера и темного цвета кофту. Особая примета – тату в виде джокера и орла.