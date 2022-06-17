Под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупанты: полиция просит помочь опознать

Под Киевом на Житомирской трассе правоохранители тело мужчины, подвергнутого пыткам. Его нашли на бывших позициях роSSийских оккупантов вблизи села Березовка, информирует Апостроф.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Примечательно, что руки умершего были связаны. Полицейские Бучанского райуправления полиции и криминалисты передали тело в судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и просят в этом помощи граждан, позвонив на линию "102".

Человек ростом около 180 сантиметров, был одет в темные джинсы, кроссовки "Sayota" 43 размера и темного цвета кофту. Особая примета – тату в виде джокера и орла.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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