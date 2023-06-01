Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа

Також Альянс має сформулювати чіткі завдання для швидкої інтеграції України.

Сейм Латвійської Республіки на засіданні 1 червня прийняв заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав ухвалити рішення про запрошення України до альянсу цього літа, інформує ZN.ua .

У заяві народні депутати Латвії виступають за «потужну та ефективну» допомогу Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО, надання Україні військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки до тих пір, поки це необхідно для забезпечення спроможності української держави ефективно захищати свою територію на землі, на морі та в повітрі.

Парламентарії також заявили, що вважають життєво важливим використати можливості Вільнюського саміту НАТО для спільного усвідомлення актуальності майбутніх рішень і прогресу та розширення підтримки України з боку НАТО. Зокрема Сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

У заяві наголошується, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні як на урядовому рівні, так і в рамках ініціатив органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та неурядових організацій з метою посилення її стійкості проти російської агресії.

Також у заяві парламентарі закликають посилити санкції, введені проти Росії та Білорусі, щоб позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

«Сейм твердо відданий підтримці міжнародних зусиль із забезпечення невідворотності відповідальності та притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших найбільш серйозних міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, і підтримує створення ad hoc міжнародний трибунал для розгляду злочину агресії», - зазначає пресслужба латвійського парламенту.

Україна подала запит на прискорений вступ до НАТО у вересні минулого року. Наразі Київ наполягає на тому, щоб на липневій зустріч альянсу в Литві союзники зробили конкретний публічний жест щодо наближення України до членства.