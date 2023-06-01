Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа

Також Альянс має сформулювати чіткі завдання для швидкої інтеграції України.

Сейм Латвійської Республіки на засіданні 1 червня прийняв заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав ухвалити рішення про запрошення України до альянсу цього літа, інформує ZN.ua.

Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа

У заяві народні депутати Латвії виступають за «потужну та ефективну» допомогу Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО, надання Україні військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки до тих пір, поки це необхідно для забезпечення спроможності української держави ефективно захищати свою територію на землі, на морі та в повітрі.

Парламентарії також заявили, що вважають життєво важливим використати можливості Вільнюського саміту НАТО для спільного усвідомлення актуальності майбутніх рішень і прогресу та розширення підтримки України з боку НАТО. Зокрема Сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

У заяві наголошується, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні як на урядовому рівні, так і в рамках ініціатив органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та неурядових організацій з метою посилення її стійкості проти російської агресії.

Також у заяві парламентарі закликають посилити санкції, введені проти Росії та Білорусі, щоб позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

«Сейм твердо відданий підтримці міжнародних зусиль із забезпечення невідворотності відповідальності та притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших найбільш серйозних міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, і підтримує створення ad hoc міжнародний трибунал для розгляду злочину агресії», - зазначає пресслужба латвійського парламенту.

Україна подала запит на прискорений вступ до НАТО у вересні минулого року. Наразі Київ наполягає на тому, щоб на липневій зустріч альянсу в Литві союзники зробили конкретний публічний жест щодо наближення України до членства.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – БербокМи не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок
На липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр ЛатвіїНа липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр Латвії
Анатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкціїАнатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкції
Кабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в УкраїнуКабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в Україну
Литва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТОЛитва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТО
Сенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТОСенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТО
Макрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпекиМакрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки
У МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у ТуреччиніУ МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у Туреччині
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
Російські школярі вивчатимуть історію за новими підручниками: що пишуть про УкраїнуРосійські школярі вивчатимуть історію за новими підручниками: що пишуть про Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости