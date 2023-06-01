Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа
Також Альянс має сформулювати чіткі завдання для швидкої інтеграції України.
Сейм Латвійської Республіки на засіданні 1 червня прийняв заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав ухвалити рішення про запрошення України до альянсу цього літа, інформує
У
Парламентарії також заявили, що вважають життєво важливим використати можливості Вільнюського саміту НАТО для спільного усвідомлення актуальності майбутніх рішень і прогресу та розширення підтримки України з боку НАТО. Зокрема Сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.
У заяві наголошується, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні як на урядовому рівні, так і в рамках ініціатив органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та неурядових організацій з метою посилення її стійкості проти російської агресії.
Також у заяві парламентарі закликають посилити санкції, введені проти Росії та Білорусі, щоб позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.
«Сейм твердо відданий підтримці міжнародних зусиль із забезпечення невідворотності відповідальності та притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших найбільш серйозних міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, і підтримує створення ad hoc міжнародний трибунал для розгляду злочину агресії», - зазначає пресслужба латвійського парламенту.
Україна подала запит на прискорений вступ до НАТО у вересні минулого року. Наразі Київ наполягає на тому, щоб на липневій зустріч альянсу в Литві союзники зробили конкретний публічний жест щодо наближення України до членства.