Зеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 році

Приклад Фінляндії показує, що процес вступу до НАТО може бути досить швидким.

НАТО здатне гарантувати захист міжнародного порядку лише разом з Україною, констатував президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні, інформує ZN.ua .

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"Литовський сейм визнав за необхідне запросити Україну стати членом НАТО. Саме цього року на саміті у Вільнюсі. Лише разом з Україною альянс гарантуватиме справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя людей, існуючі кордони, міжнародний порядок", - пояснив президент.

За його словами, без зусиль збройних сил України зараз уже важко уявити стійкість захисту Європи від агресії РФ .

"Це рішення [щодо запрошення України до НАТО] матиме продовження у найближчі тижні та місяці. Працюємо над цим", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу – незалежно від відстані між нами.

"Всі цінують безпеку та захист від терору. Немає такого народу, який ставився би схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України - повернеться всім у світі", - резюмував Зеленський.