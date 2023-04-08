Зеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 році

Приклад Фінляндії показує, що процес вступу до НАТО може бути досить швидким.

НАТО здатне гарантувати захист міжнародного порядку лише разом з Україною, констатував президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні, інформує ZN.ua.

Зеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 році
© Сайт президента України

"Литовський сейм визнав за необхідне запросити Україну стати членом НАТО. Саме цього року на саміті у Вільнюсі. Лише разом з Україною альянс гарантуватиме справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя людей, існуючі кордони, міжнародний порядок", - пояснив президент.

За його словами, без зусиль збройних сил України зараз уже важко уявити стійкість захисту Європи від агресії РФ.

"Це рішення [щодо запрошення України до НАТО] матиме продовження у найближчі тижні та місяці. Працюємо над цим", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу – незалежно від відстані між нами.

"Всі цінують безпеку та захист від терору. Немає такого народу, який ставився би схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України - повернеться всім у світі", - резюмував Зеленський.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
У Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТОУ Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТО
Зеленський: деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світуЗеленський: деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу
Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі ЕнергодарськуЗеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську
Вступ Фінляндії до НАТО безпосередньо допоможе Україні проти рф: «Будуть перенаправлені…»Вступ Фінляндії до НАТО безпосередньо допоможе Україні проти рф: «Будуть перенаправлені…»
Фінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – BloombergФінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – Bloomberg
Шкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл КлінтонШкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл Клінтон
Ліквідація пропагандиста Татарського: відповідальність за неї взяла на себе НРАЛіквідація пропагандиста Татарського: відповідальність за неї взяла на себе НРА
Запрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – СійяртоЗапрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – Сійярто
Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – ЗеленськийБажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський
НАТО готує багаторічну програму підтримки для України – СтолтенбергНАТО готує багаторічну програму підтримки для України – Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости