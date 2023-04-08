Зеленський пояснив, чому НАТО має запросити до себе Україну вже у 2023 році
Приклад Фінляндії показує, що процес вступу до НАТО може бути досить швидким.
НАТО здатне гарантувати захист міжнародного порядку лише разом з Україною,
"Литовський сейм визнав за необхідне запросити Україну стати членом НАТО. Саме цього року на саміті у Вільнюсі. Лише разом з Україною альянс гарантуватиме справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя людей, існуючі кордони, міжнародний порядок", - пояснив президент.
За його словами, без зусиль збройних сил України зараз уже важко уявити стійкість захисту Європи від агресії РФ.
"Це рішення [щодо запрошення України до НАТО] матиме продовження у найближчі тижні та місяці. Працюємо над цим", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу – незалежно від відстані між нами.
"Всі цінують безпеку та захист від терору. Немає такого народу, який ставився би схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України - повернеться всім у світі", - резюмував Зеленський.