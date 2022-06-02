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2022-06-02
Генштаб ВСУ назвал потери РФ на 99-й день войны
За сутки РФ потеряла 150 солдат.
© ГСЧС / Facebook
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 30 850 военных. Об этом
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1363 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 3354 (+11) единицы;
- артиллерийских систем – 661 ??(+2) единица;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средства ПВО – 95 (+1) единиц;
- самолетов – 210 (+2) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
- крылатые ракеты – 120 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн-2325 (+35) единиц;
- специальная техника – 51 (+2).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua