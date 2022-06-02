Генштаб ВСУ назвал потери РФ на 99-й день войны

За сутки РФ потеряла 150 солдат.

Генштаб ВСУ назвал потери РФ на 99-й день войны
© ГСЧС / Facebook

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 30 850 военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1363 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3354 (+11) единицы;
  • артиллерийских систем – 661 ??(+2) единица;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 95 (+1) единиц;
  • самолетов – 210 (+2) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
  • крылатые ракеты – 120 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн-2325 (+35) единиц;
  • специальная техника – 51 (+2).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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