Слава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФ

Но это не единственные достижения наших защитников в этом регионе в течение вчерашнего дня, информирует ZN.ua.

Слава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФ
© Министерство обороны РФ

Оперативное командование "Юг" информирует, что вчера ВСУ потопили в Черном море два скоростных десантных катера. Об этом сообщает пресс-служба ОК на своей странице в Фейсбуке.

РФ спрятала эти катера в Днепро-Бугском лимане. Они были подготовлены, чтобы при необходимости выполнять диверсионно-разведывательные действия.

Также в течение 1 июня ВСУ уничтожили в регионе:

  • 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку;
  • 4 танка Т-72;
  • 4 единицы бронированной и автомобильной техники;
  • 3 БПЛА.;
  • три полевых состава;
  • 21 роSSийского захватчика.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
"Теперь можем потопить весь черноморский флот": кадры испытательных пусков Harpoon"Теперь можем потопить весь черноморский флот": кадры испытательных пусков Harpoon
Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фотоОстатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото
Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."
РоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходстваРоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходства
"У нас нет другого пути": командующий украинского флота впервые рассказал о положении ВСУ на море"У нас нет другого пути": командующий украинского флота впервые рассказал о положении ВСУ на море
ВСУ напугали роSSийский флот, какая сейчас ситуация в Черном море: "Корабельный состав используется для..."ВСУ напугали роSSийский флот, какая сейчас ситуация в Черном море: "Корабельный состав используется для..."
Британская разведка рассекретила, чем опасна ситуация в Одессе и Черном море: "Приведет к дальнейшему..."Британская разведка рассекретила, чем опасна ситуация в Одессе и Черном море: "Приведет к дальнейшему..."
В Черном море ожидают семь десантных кораблей, два ракетных судна и "Адмирал Макаров"В Черном море ожидают семь десантных кораблей, два ракетных судна и "Адмирал Макаров"
В Черном море маневрируют корабли-носители полтора десятка убийственных снарядов - ОК "Юг"В Черном море маневрируют корабли-носители полтора десятка убийственных снарядов - ОК "Юг"
Еще один курорт на Азовском море РоSSии не нужен: что кроется за планами разрушить «Азовсталь»Еще один курорт на Азовском море РоSSии не нужен: что кроется за планами разрушить «Азовсталь»
Последние новости
Подгружаем последние новости