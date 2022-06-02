Слава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФ

Оперативное командование "Юг" информирует, что вчера ВСУ потопили в Черном море два скоростных десантных катера. Об этом сообщает пресс-служба ОК на своей странице в Фейсбуке .

РФ спрятала эти катера в Днепро-Бугском лимане. Они были подготовлены, чтобы при необходимости выполнять диверсионно-разведывательные действия.

Также в течение 1 июня ВСУ уничтожили в регионе: