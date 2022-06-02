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2022-06-02
Слава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФ
Но это не единственные достижения наших защитников в этом регионе в течение вчерашнего дня, информирует
© Министерство обороны РФ
Оперативное командование "Юг" информирует, что вчера ВСУ потопили в Черном море два скоростных десантных катера. Об этом сообщает пресс-служба ОК на своей
РФ спрятала эти катера в Днепро-Бугском лимане. Они были подготовлены, чтобы при необходимости выполнять диверсионно-разведывательные действия.
Также в течение 1 июня ВСУ уничтожили в регионе:
- 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку;
- 4 танка Т-72;
- 4 единицы бронированной и автомобильной техники;
- 3 БПЛА.;
- три полевых состава;
- 21 роSSийского захватчика.
Виктория Хмилевская, ZN.ua