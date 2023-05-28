Один з дронів над Київщиною збили з артилерійського катера

Цей безпілотник помітили над Київським водосховищем.

В ніч з 27 на 28 травня сили протиповітряної оборони збила понад 40 дронів-камікадзе, запущених росіянами у бік Києва. Один із таких безпілотників вдалося збити з артилерійського катера річкової флотилії, повідомили у Військово-морських силах, інформує ZN.ua .

«Сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА. Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катеру «Шахед-136» було знищено. Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 28 травня російські вбивці здійснили по Україні масовану атаку дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Наші захисники неба збили 52 із рекордних 54 запущених безпілотників.

При цьому Київ у день міста пережив наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення атаку дронами. Агресор атакував столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Росіяни здійснювали напад у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва знищили понад 40 безпілотників агресора.