Російський військовий літак впав у море, пілот не вижив - розЗМІ

Пропагандисти пишуть, що літак упав через відмову двигуна.

Поблизу міста Єйськ Краснодарського краю в Азовське море впав російський бойовий літак Су-25. За попередньою інформацією, пілот катапультувався, але помер по дорозі в лікарню, пишуть російські Telegram-канали, інформує ZN.ua .

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За повідомленнями росЗМІ, літак Су-25 виконував тренувальний політ і впав у море неподалік аеродрому. Керманич штурмовика від удару об воду зламав ноги, а зверху на нього впав купол парашуту і заплуталися стропи. Водночас літак залишився на мілині, його видно з води.

Пропагандистські ресурси повідомляють, що пілот наковтався води і перебував у тяжкому стані, коли до нього дісталися медики. Попри реанімаційні заходи чоловік помер по дорозі в лікарню.