Російський військовий літак впав у море, пілот не вижив - розЗМІ

Пропагандисти пишуть, що літак упав через відмову двигуна.

Поблизу міста Єйськ Краснодарського краю в Азовське море впав російський бойовий літак Су-25. За попередньою інформацією, пілот катапультувався, але помер по дорозі в лікарню, пишуть російські Telegram-канали, інформує ZN.ua.

Російський військовий літак впав у море, пілот не вижив - розЗМІ
© Скріншот з відео

За повідомленнями росЗМІ, літак Су-25 виконував тренувальний політ і впав у море неподалік аеродрому. Керманич штурмовика від удару об воду зламав ноги, а зверху на нього впав купол парашуту і заплуталися стропи. Водночас літак залишився на мілині, його видно з води.

Пропагандистські ресурси повідомляють, що пілот наковтався води і перебував у тяжкому стані, коли до нього дісталися медики. Попри реанімаційні заходи чоловік помер по дорозі в лікарню.

За попередньою інформацією Південного військового округу РФ, літак Су-25 впав через відмову двигуна.


Володимир Дедей, ZN.ua





Интересные новости
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворилиВоллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордономЗагальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном
Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися вже за два тижні — СалліванНавчання українських пілотів на F-16 може розпочатися вже за два тижні — Салліван
У США презентували перспективні засоби для боротьби з безпілотникамиУ США презентували перспективні засоби для боротьби з безпілотниками
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Камишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників BayraktarКамишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників Bayraktar
Кооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відеоКооперація NLAW та Javelin перетворила російський танк на металобрухт: 3 ОШБ показала відео
США дозволили Росії використовувати літак для евакуації дипломатівСША дозволили Росії використовувати літак для евакуації дипломатів
Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантівУкраїна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів
Захід розглядає Румунію як можливий майданчик для навчання українських пілотів керуванню F-16Захід розглядає Румунію як можливий майданчик для навчання українських пілотів керуванню F-16
Україна отримала від партнерів 45 літаків радянського зразка — CNNУкраїна отримала від партнерів 45 літаків радянського зразка — CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости