Інцидент з американським безпілотником над Чорним морем не призведе до ескалації – ISW

В Інституті вивчення війни пояснили, чому провокація РФ не стане кроком до ескалації, інформує ZN.ua.

Інцидент з американським безпілотником над Чорним морем не призведе до ескалації – ISW
© ladno.ru

Ввечері, 14 березня, російські літаки збили розвідувальний дрон США. Однак, такі дії не призведуть до ескалації між Росією та США, адже ні американський президент Джо Байден, ні господар Кремля Владімір Путін не хочуть воювати, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

«Генерал США Джеймс Б. Хекер заявив, що два російські літаки врізалися в безпілотник, що майже призвело до падіння обох літаків і втрати дрона. Міністерство оборони Росії заявило, що дрон розбився через «різке маневрування». Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між РФ та США», – зазначили в ISW.

Там додали, що російські війська десятками років здійснювали подібні провокації на різних театрах конфліктів, не викликаючи при цьому конфлікту.

«Президенти США та Росії зберігають повну свободу вибирати, як реагувати на такі інциденти, і в таких ситуаціях немає нічого автоматичного в ескалації», – додали в ISW.





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