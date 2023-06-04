США та ОАЕ підтвердили партнерство у сфері безпеки, незважаючи на серію інцидентів

Радники з нацбезпеки двох країн зустрілися через кілька днів після того, як ОАЕ оголосило про вихід із багатонаціонального військово-морського оперативного з'єднання, яке очолюють США.

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Високопосадовці США та Об'єднаних Арабських Еміратів 3 червня підтвердили "стратегічне партнерство" двох країн після переговорів у Вашингтоні - через кілька днів після того, як ОАЕ повідомили про вихід з Об'єднаних морських сил - оперативної групи з 38 членів, яку очолює П'ятий флот ВМС США (Бахрейн), пише Financial Times .

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван сказав своєму еміратському колезі шейху Тахнуну бін Заїду аль-Нахайяну, що адміністрація Байдена "віддана стримуванню загроз щодо ОАЕ".

Переговори відбулися через кілька тижнів після того, як іранські сили захопили нафтовий танкер, що прямував з порту ОАЕ.

Відносини між США та ОАЕ напружені з січня 2021 року, коли союзні Ірану Хуті в Ємені завдали ударів ракетами та безпілотниками по Абу-Дабі. Керівництво ОАЕ вважає, що Вашингтон повільно відреагував, на відміну від інших партнерів, таких як Франція, і розцінило цю реакцію як ще один доказ того, що, на його думку, є "десятиріччям відстороненості США від регіону та непередбачуваності їхньої політики".

ОАЕ також було розчаровано реакцією США на диверсійні напади на комерційне судноплавство в Оманській затоці та ракетні атаки на найважливіші об'єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії у 2019 році, в яких звинуватили Іран.

Після нападів на Абу-Дабі обидві сторони працюють над розвитком розширеного партнерства у сфері безпеки, але поки що не досягли угоди.

Водночас Вашингтон порушує питання про тісні зв'язки Абу-Дабі з Пекіном, який посилює свій вплив у багатому нафтою регіоні (нещодавно виступив посередником у мирних переговорах між Саудівською Аравією та Іраном), а також про велику кількість росіян в ОАЕ, де деякі з них потенційно можуть оминати санкції.