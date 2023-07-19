Влада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – Зеленський

Без українського експорту дефіцит відчують всі, і не лише найбідніші країни.

Президент Володимир Зеленський розповів, що головним питанням, яке обговорювалось 18 липня на засіданні Ставки, стало захист портів, продовження продовольчого експорту морем, інформує ZN.ua .

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Зеленський нагадав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку.

"За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому", - повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що влада зі свого боку розробляє варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії.