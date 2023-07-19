Влада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – Зеленський

Без українського експорту дефіцит відчують всі, і не лише найбідніші країни.

Президент Володимир Зеленський розповів, що головним питанням, яке обговорювалось 18 липня на засіданні Ставки, стало захист портів, продовження продовольчого експорту морем, інформує ZN.ua.

Влада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – Зеленський
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Зеленський нагадав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку.

"За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому", - повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що влада зі свого боку розробляє варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії.

Нагадаємо, раніше президент запропонував ООН та Туреччині продовжити зернову угоду без Росії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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