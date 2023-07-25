Віталій Кличко обговорив питання безпеки та та підготовки до опалювального сезону з Послом США

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф.

"Зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві — економічну та соціальну, а також — питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував американським дипломатам за всебічну підтримку і допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні та її столиці.

Раніше Віталій Кличко провів зустріч з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом. Під час зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та надмірної централізації влади в Україні, що несе загрозу розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої сесії Віталій Кличко ініціював збільшення підтримки ЗСУ зі столичного бюджету до 5 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидроновими засобами.


Іван Троянов, Апостроф





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