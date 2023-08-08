Все більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з Росією насправді не в їхніх інтересах – Кірбі

Зокрема він згадав про держави Африки, а також країни "Глобального Півдня".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи саміт Росія-Африка заявив, що все більше країн відмовляються від партнерства з Російською Федерацією. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Все більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з Росією насправді не в їхніх інтересах – Кірбі
© U.S. Secretary of Defense/flickr

"По всьому континенту й на так званому Глобальному Півдні все більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з Росією насправді не в їхніх інтересах і не в інтересах їхніх народів – і це стає дедалі більш очевидним", – зазначив Кірбі

За його словами, лише минулого тижня багато лідерів африканських країн відмовилися прилетіти на саміт Африка-Росія.

"Вони усвідомлюють, що стали жертвами його безрозсудного рішення вийти із "зернової угоди". Вони усвідомлюють, що продовольча нестабільність, голод, загальна нестабільність, яку вони відчувають на багатьох рівнях, значною мірою пов’язана з війною, яку він веде в Україні", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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