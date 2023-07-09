Латвія не бачить небезпеки через переміщення ПВК "Вагнера" в Білорусь

Спецслужби балтійської країни уважно відслідковують ситуацію.

Служба державної безпеки Латвії не бачить прямої загрози національній безпеці з боку ПВК "Вагнер" Євгенія Прігожина. За домовленістю із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, він мав вирушити із частиною найманців до сусідньої Білорусі. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua.

Латвія не бачить небезпеки через переміщення ПВК
© Wagner group

Як розповіли в СДБ, спецслужба регулярно отримує інформацію про діяльність вагнерівців і оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

З моменту російського вторгнення в Україну СДБ у співпраці з латвійською прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює міграційний контроль із метою недопущення в'їзду іноземців, які можуть становити загрозу.

Нагадаємо, 24 червня у зв'язку зі спробою перевороту в РФ Латвія припинила видачу віз громадянам Росії та закрила кордон. Після цього країна значно посилила внутрішні заходи безпеки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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