Латвія не бачить небезпеки через переміщення ПВК "Вагнера" в Білорусь
Спецслужби балтійської країни уважно відслідковують ситуацію.
Служба державної безпеки Латвії не бачить прямої загрози національній безпеці з боку ПВК "Вагнер" Євгенія Прігожина. За домовленістю із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, він мав вирушити із частиною найманців до сусідньої Білорусі. Про це повідомляє
Як розповіли в СДБ, спецслужба регулярно отримує інформацію про діяльність вагнерівців і оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.
З моменту російського вторгнення в Україну СДБ у співпраці з латвійською прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює міграційний контроль із метою недопущення в'їзду іноземців, які можуть становити загрозу.
Нагадаємо, 24 червня у зв'язку зі спробою перевороту в РФ Латвія припинила видачу віз громадянам Росії та закрила кордон. Після цього країна значно посилила внутрішні заходи безпеки.