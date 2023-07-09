Латвія не бачить небезпеки через переміщення ПВК "Вагнера" в Білорусь

Спецслужби балтійської країни уважно відслідковують ситуацію.

Служба державної безпеки Латвії не бачить прямої загрози національній безпеці з боку ПВК "Вагнер" Євгенія Прігожина. За домовленістю із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, він мав вирушити із частиною найманців до сусідньої Білорусі. Про це повідомляє Delfi , інформує ZN.ua .

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Як розповіли в СДБ, спецслужба регулярно отримує інформацію про діяльність вагнерівців і оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

З моменту російського вторгнення в Україну СДБ у співпраці з латвійською прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює міграційний контроль із метою недопущення в'їзду іноземців, які можуть становити загрозу.