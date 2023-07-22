Блінкен: "Коли українські військові розгорнуться — це призведе до змін на фронті"

Державний секретар США заявив, що нині важко судити про успіхи українського контрнаступу.

Нині рано судити про успіхи контрнаступу ЗСУ, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що США і союзники дали Києву "все, що потрібно", для успіху наступу, інформує " Голос Америки ", інформує ZN.ua .

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"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що США від самого початку говорили, що це буде важко.

"Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав він.