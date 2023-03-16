Росія дісталась уламків збитого над Чорним морем безпілотника — CNN

Втім, нічого корисного із решток дрона видобути не вдасться, інформує ZN.ua.

Росія дісталась уламків збитого над Чорним морем безпілотника — CNN
© Центральне командування повітряних сил США

США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського розвідувального безпілотника, повідомляє CNN із посиланням на поінформоване джерело. За даними джерела, знайдені рештки — це уламки скловолокна або невеликі частини дрона MQ-9 Reaper.

У середу Росія дісталась місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі, приблизно в 115-130 кілометрах на південний захід від Криму.

Водночас, адміністрація Байдена заявила про те, що можливість отримати будь-яку конфіденційну інформацію із залишків літака неможливо.

Після зіткнення американського безпілотника з російськими винищувачами рано вранці у вівторок оператори вжили заходів для видалення чутливого програмного забезпечення дрона до того, як він впав у Чорне море.

«Що б не залишилося, що б не спливло — це будуть залишки корпусу, не більше. Нічого з начинки безпілотника, що мало б для росіян значення з точки зору реінжинірингу чи чогось подібного там немає», — повідомив Джон Кірбі.

У Міністерстві оборони РФ запевняють, нібито американський безпілотник MQ-9 Reaper, який вранці 14 березня було збито російським винищувачем Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, насправді сам спричинив свою аварії, а політ здійснював із «порушеннями».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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