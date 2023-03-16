Росія дісталась уламків збитого над Чорним морем безпілотника — CNN
Втім, нічого корисного із решток дрона видобути не вдасться, інформує
США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського розвідувального безпілотника,
У середу Росія дісталась місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі, приблизно в 115-130 кілометрах на південний захід від Криму.
Водночас, адміністрація Байдена заявила про те, що можливість отримати будь-яку конфіденційну інформацію із залишків літака неможливо.
Після зіткнення американського безпілотника з російськими винищувачами рано вранці у вівторок оператори вжили заходів для видалення чутливого програмного забезпечення дрона до того, як він впав у Чорне море.
«Що б не залишилося, що б не спливло — це будуть залишки корпусу, не більше. Нічого з начинки безпілотника, що мало б для росіян значення з точки зору реінжинірингу чи чогось подібного там немає», — повідомив Джон Кірбі.
У Міністерстві оборони РФ запевняють, нібито американський безпілотник MQ-9 Reaper, який вранці 14 березня було збито російським винищувачем Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, насправді сам спричинив свою аварії, а політ здійснював із «порушеннями».