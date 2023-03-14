У Міноборони фюрера РФ кажуть, нібито збитий безпілотник США летів у бік російського кордону та сам упав у море

Там заявили про порушення дроном “меж району тимчасового режиму використання повітряного простору”, інформує ZN.ua.

У Міноборони РФ кажуть, нібито збитий безпілотник США летів у бік російського кордону та сам упав у море
Фото ілюстративне
© Центральне командування повітряних сил США

У Міністерстві оборони РФ запевняють, нібито американський безпілотник MQ-9 Reaper, який вранці 14 березня було збито російським винищувачем Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, насправді сам спричинив свою аварії, а політ здійснював із "порушеннями". Відповідну заяву опублікували пропагандистські ЗМІ.

За "даними" росіян, розвідувально-ударний дрон Сполучених Штатів летів "у районі Криму", "у напрямку кордону РФ".

БПЛА буцімто порушив "межі району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого в цілях спеціальної військової операції (кремлівська назва війни проти України – ред.)", а його приймально-передавальний пристрій був вимкненим.


Максим Царук, ZN.ua





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