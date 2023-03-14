Росія збила над Чорним морем американський Reaper: що відомо про цей безпілотник

Сьогодні, 14 березня, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечний маневр під час перехоплення безпілотного літака MQ-9 Reaper ВПС США , що призвело до його падіння у Чорному морі. Американська сторона вже відреагувала на інцидент, висловивши стурбованість.

Що відомо про збитий безпілотник

Саме цей БПЛА у 2020 році завдав удару по аеропорту Багдада, де перебував високопоставлений іранський командир служби безпеки та розвідки, керівник загонів «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касем Сулеймані.

Система MQ-9 Reaper («Жнець») являє собою озброєний, багатоцільовий літак середньої висоти, великої витривалості з дистанційним управлінням, призначений в основному для наступальних ударів ВПС США .

Дальність польоту – 1850 кілометрів. Висота польоту може становити понад 15 кілометрів.

MQ-9 Reaper важить понад дві тонни. Він може вести спостереження, допомагати у пошуково-рятувальних місіях і дозволяє американським силам проводити нерегулярні військові операції.

Дрон поставили на озброєння у 2007 році. Розмах його крил – 20 метрів, а крейсерська швидкість близько 370 кілометрів на годину.

Вартість бойової одиниці з повним комплектом — 64,2 мільйона доларів на момент введення в експлуатацію апарата.

Станом на вересень 2015 року в арсеналі ВПС США було 93 безпілотники MQ-9 Reaper. Літак більший і надійніший за свого попередника, Predator MQ-1, і здатний знищувати цілі за допомогою ракет AGM-114 Hellfire або інших боєприпасів.

«Жнець» може нести до чотирьох ракет класу «повітря - земля», 4 ракети «Хеллфайр» та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням.

Україна з квітня минулого року веде переговори зі США та виробником БПЛА MQ-9 Reaper щодо закупівлі їх для потреб Сил захисту України.

Фахівці вважають, що MQ-9 здатний кардинально змінити хід війни України із російськими окупантами. Він має значно більший радіус віддалення від бази, ніж турецький «Байрактар». Завдяки цьому американський дрон може базуватись на безпечній відстані від лінії фронту.

Саме радіус дії MQ-9A є однією з його переваг: цей важкий дрон цілком здатний завдати удару по військових об'єктах у самій Росії, аж до Москви.

Американський виробник «Жнеця» General Atomics пропонував уряду України продати два безпілотники за долар: Київ мав сплатити лише за підготовку та доставку БПЛА, а також за їх технічне обслуговування.