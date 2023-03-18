США оцінюють, чи виправданими є подальші польоти безпілотників над Чорним морем

За наявності ризиків ескалації Штати, можливо, використають інші методи розвідки, інформує ZN.ua.

США оцінюють, чи виправданими є подальші польоти безпілотників над Чорним морем
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Після інциденту зі збитим Росією американським безпілотником США проводять оцінку своїх операцій з дронами в районі Чорного моря, зважуючи ризики та користь від таких польотів, повідомляє CNN із посиланням на декількох офіційних осіб.

До завершення цього аналізу США не припинили польоти. Наразі військові відправили ту саму модель безпілотника, MQ-9 Reaper для спостережної місії приблизно в тому ж районі над Чорним морем. Цей літак мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.

Водночас, американські військові уважно вивчають маршрути своїх безпілотників і оцінюють можливості зменшення ризиків конфлікту з російськими військовими, які регулярно літають винищувачами в Крим і з нього, повідомили чиновники.

Пентагон планує проаналізувати відповідність ризиків та користі цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність певного маршруту з потенційно можливою ескалацією з Росією.

За словами джерел, деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною в Україні. Однак США мають альтернативні механізми збору інформації, зокрема супутники-шпигуни.

За словами офіційних осіб, найближчими днями США планують здійснити ще один політ безпілотника над Чорним морем, який відповідатиме стандартному робочому графіку.

Зіткнення російських винищувачів Су-27 і американського безпілотника сталося приблизно в 70 кілометрах на південний захід від Криму, над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.

Росія звинуватила США в порушенні повітряного простору, який вони нібито створили для своєї «спеціальної військової операції» в Україні, хоча американські військові заявляють, що Росія не повідомляла про такі обмеження.

На нових кадрах, оприлюднених Пентагоном у четвер, видно, як російські винищувачі швидко наближаються до безпілотника, поливають його паливом і, ймовірно, пошкоджують пропелер. Внаслідок удару дрон став некерованим і США були змушені збити його над Чорним морем.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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