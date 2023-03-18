США оцінюють, чи виправданими є подальші польоти безпілотників над Чорним морем
За наявності ризиків ескалації Штати, можливо, використають інші методи розвідки, інформує
Після інциденту зі збитим Росією американським безпілотником США проводять оцінку своїх операцій з дронами в районі Чорного моря, зважуючи ризики та користь від таких польотів,
До завершення цього аналізу США не припинили польоти. Наразі військові відправили ту саму модель безпілотника, MQ-9 Reaper для спостережної місії приблизно в тому ж районі над Чорним морем. Цей літак мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.
Водночас, американські військові уважно вивчають маршрути своїх безпілотників і оцінюють можливості зменшення ризиків конфлікту з російськими військовими, які регулярно літають винищувачами в Крим і з нього, повідомили чиновники.
Пентагон планує проаналізувати відповідність ризиків та користі цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність певного маршруту з потенційно можливою ескалацією з Росією.
За словами джерел, деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною в Україні. Однак США мають альтернативні механізми збору інформації, зокрема супутники-шпигуни.
За словами офіційних осіб, найближчими днями США планують здійснити ще один політ безпілотника над Чорним морем, який відповідатиме стандартному робочому графіку.
Зіткнення російських винищувачів Су-27 і американського безпілотника сталося приблизно в 70 кілометрах на південний захід від Криму, над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.
Росія звинуватила США в порушенні повітряного простору, який вони нібито створили для своєї «спеціальної військової операції» в Україні, хоча американські військові заявляють, що Росія не повідомляла про такі обмеження.
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