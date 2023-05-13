Вночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППО

Крім іранських дронів, сили ППО минулої доби збили кілька інших ударних безпілотників.

Вночі, 13 травня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Більшість ворожих дронів, які росіяни запустили з північного та південного напрямків, збили наші захисники неба, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, інформує ZN.ua .

«Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп», – зазначили в Повітряних Силах.

Крім того, наші сили ППО вночі збили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Загалом, протягом минулої доби українські військові знищили чотири ударні дрони «Ланцет».