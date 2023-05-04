Розвідка США не має даних про причетність України до атаки безпілотників на Кремль

Голова комітету розвідки США заявив про відсутність зв’язку між Україною та інцидентом у Москві.

У США поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю, заявив на брифінгу голова Комітету з розвідки Сенату США сенатор США Марк Ворнер, пише CNN , інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що в американської розвідки недостатньо інформації про цей інцидент, однак «принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що його джерелом були українці».

Відповідаючи на запитання, чи розвідувальні служби США виключають, що Україна стоїть за передбачуваною атакою, Ворнер підкреслив, що це занадто рано говорити щось напевне, але жодних ознак причетності українців немає.

Також видання із посиланням на двох американських чиновників зазначає, що Україна в приватному порядку заявила Білому дому, що не була причетна до атаки безпілотників у Москві, яку в Росії назвали замахом на президента РФ Володимира Путіна.

Вдень 3 травня в Кремлі заявили про спробу атакувати резиденцію російського президента Владіміра Путіна безпілотниками вночі 3 травня. За словами спікера російського автократа Дмітрія Пєскова, внаслідок «терористичної акції» та «замаху» ніхто не постраждав. За його словами Владіміра Путіна в момент атаки дронів у Кремлі не було. У інциденті росіяни звинуватили Україну.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль та припустив, що Росія просто нагнітає ситуацію.

Аналітики Інституту дослідженні війни зазначають у свою чергу, що Росія, ймовірно, сама влаштувала напад безпілотника на Кремль, намагаючись довести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. Зокрема вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька шарів протиповітряної оборони та бути збитими просто над самим Кремлем.