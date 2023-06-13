Україна нарощує виробництво ударних безпілотників — Ігнат

Вони зможуть завдавати ударів, аналогічних іранським дронам.

Україна нарощує виробництво ударних безпілотників, які мають велику дальність та потужний вибуховий заряд. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Україна не сидить, склавши руки. У нас теж потужності працюють на високому рівні, маю на увазі підприємства, які можуть зараз виробляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням, ми також нарощуватимемо в цьому напрямку ударні БПЛА", - сказав він, коментуючи інформацію про будівництво росіян заводу з виробництва іранських Шахедів, інформує ZN.ua.

Україна нарощує виробництво ударних безпілотників — Ігнат
© АрміяInform

За його словами, Україна вже виробляє більш потужні БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. У той же час необхідно посилювати засоби протидії дронам.

"Кошти протидії теж потрібно розвивати - стрілецькі засоби, ракетні, засоби РЕБ, які можуть впливати на діяльність цих літальних апаратів", - зазначив Ігнат.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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