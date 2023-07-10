Камишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників Bayraktar

Про це міністр повідомив в ефірі телемарафону.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні будують завод для виробництва байрактарів. Про це міністр розказав в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Камишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників Bayraktar
© Defense Express

"Якщо говорити про завод Bayraktar, про який уже кілька років йдуть розмови в Україні, то почалися будівельні роботи. Були переговори, згодом були зупинки, скандали. Цей завод почав будуватися на ділі, а не лише на меморандумах", — зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що на майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні будуватимуть не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Ak?nc? та Bayraktar Kizilelm.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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