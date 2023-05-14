ГУР отримає 105 безпілотників Vector від Німеччини

Це вже друга партія таких дронів від партнерів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони отримає 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА "Quantum-Systems GmbН". Про це ГУР повідомляє в Телеграмі.

Повідомляється, що це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин, інформує ZN.ua.

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції. Також він оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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