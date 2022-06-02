Приехали на "заработки": в оккупированной части Херсонщины оккупанты нанимаются на сбор клубники

РоSSийским оккупантам в Херсонской области нечего есть - они начали питаться собаками и чтобы хоть как-то прокормиться, пытаются наняться на сбор клубники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Так, оккупанты испытывают большие трудности из-за недостатка логистического обеспечения, они приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

"Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - сказано в сообщении.

Как рассказали местные жители, оккупанты во время "работы по найму" ведут себя нормально и работают хорошо.