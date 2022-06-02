Приехали на "заработки": в оккупированной части Херсонщины оккупанты нанимаются на сбор клубники

РоSSийским оккупантам в Херсонской области нечего есть - они начали питаться собаками и чтобы хоть как-то прокормиться, пытаются наняться на сбор клубники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

Так, оккупанты испытывают большие трудности из-за недостатка логистического обеспечения, они приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

"Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - сказано в сообщении.

Как рассказали местные жители, оккупанты во время "работы по найму" ведут себя нормально и работают хорошо.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремляОккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля
ВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована картаВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована карта
В Мариуполе роSSийские оккупанты дают людям воду за выполнение "трудовой повинности" — мэрВ Мариуполе роSSийские оккупанты дают людям воду за выполнение "трудовой повинности" — мэр
Оккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – АндрющенкоОккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – Андрющенко
Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои кораблиОккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли
Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действийОккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий
"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты
РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВАРоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУОккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенокОккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок
Последние новости
Подгружаем последние новости