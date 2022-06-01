WP: Хватит винить Украину и Запад в затягивании войны, остановить ее может только один человек

РоSSийский автократ не хочет мира и до сих пор он делал все, чтобы только не договариваться о прекращении кровопролития, информирует ZN.ua.

WP: Хватит винить Украину и Запад в затягивании войны, остановить ее может только один человек
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Кто может остановить бессмысленную войну, продолжающуюся в Украине? Список достаточно короткий. Во-первых, Владимир Путин, во-вторых Путин, и в-третьих, опять же, Путин. Если вы хотите расширить этот список, можно еще раз дописать его имя. Он единственный кто развязал войну против Украины. Именно он отправил на границу 190 тысяч солдат в феврале, готовя вторжение.

Народы по всему миру умоляли его не начинать самую большую неспровоцированную атаку в Европе со времен Второй мировой войны. Но он проигнорировал это и все равно вторгся. Об этом в статье для Washington Post пишет американский журналист Дэвид Фон Дреле, добавляя, что только роSSийский автократ способен "остановить этот кошмар".

Но, как ни странно, лидеры и мыслители из разных политических лагерей, кажется, полагают, что США и их союзники способны остановить кровопролитие. От Генри Киссинджера справа до Кэтрин Ванден Гевел слева и сенатора Рэнда Пола, чья политическая позиция постоянно меняется - все эти голоса в последнее время жаловались, что сопротивление Украины при поддержке союзников каким-то образом мешает перемирию. Это нонсенс.


Лесь Димань, ZN.ua

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