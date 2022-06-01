Войска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВА

Оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру и объекты промышленности, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты открыли огонь по заводу «Пролетарий» и объединению «Азот», захватчики вошли в центральные районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, войска РФ ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

«В 18:55 они с самолета атаковали объединение «Азот», в результате чего произошел выброс ядовитых веществ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что днем, 31 мая, враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске - зафиксированы повреждения нескольких помещений.

Оккупанты продолжают уничтожать жилищный фонд.

«В Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два», - заявил глава ОВА.

Штурмовые действия 31 мая войска РФ проводились в северных, южных и восточных районах Северодонецка.

Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Ниркового», - сообщает Гайдай.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домовВойска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов
Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – КимВойска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким
Войска РФ контролируют 70% Северодонецка – ГайдайВойска РФ контролируют 70% Северодонецка – Гайдай
Ради Северодонецка роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям – ISWРади Северодонецка роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям – ISW
РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВАРоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
Войска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областиВойска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области
Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшиеВойска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенокОккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок
Войска РФ обстреляли Луганскую область: двое погибших и четверо раненыхВойска РФ обстреляли Луганскую область: двое погибших и четверо раненых
Экс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти переломЭкс-глава СВР рассказал, когда на Донбассе может произойти перелом
Последние новости
Подгружаем последние новости