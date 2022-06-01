Войска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВА

РоSSийские оккупанты открыли огонь по заводу «Пролетарий» и объединению «Азот», захватчики вошли в центральные районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, войска РФ ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

«В 18:55 они с самолета атаковали объединение «Азот», в результате чего произошел выброс ядовитых веществ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что днем, 31 мая, враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске - зафиксированы повреждения нескольких помещений.

Оккупанты продолжают уничтожать жилищный фонд.

«В Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два», - заявил глава ОВА.

Штурмовые действия 31 мая войска РФ проводились в северных, южных и восточных районах Северодонецка.

Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Ниркового», - сообщает Гайдай.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.