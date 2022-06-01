Германия теряет влияние в ЕС пока Восточная Европа отворачивает от РоSSии – Politico

В течение многих лет Германия была бесспорным лидером ЕС — голосом и мускулами стран Центральной и Восточной Европы, которые обращались к Берлину за покровительством, руководством и, иногда, прямыми указаниями. Часто, когда Брюсселю нужно было выкрутить руки, именно Германия уговаривала Польшу , Венгрию или другие страны, пишет журнал Politico .

Но война РоSSии против Украины подорвала авторитет и влияние Берлина в Центральной и Восточной Европе и, что очень важно, среди лидеров за столом Европейского Совета. Это и уход в отставку в конце прошлого года многолетнего канцлера Ангелы Меркель, и формирование более сложной трехпартийной правящей коалиции в Берлине, и, особенно, целый ряд политических ошибок и непоследовательных заявлений, связанных с политикой в отношении РоSSии и роSSийско-украинской войной.

Результатом стало заметное ослабление влияния Берлина и большая готовность других стран идти своим путем и, в некоторых случаях, открыто бросать вызов франко-германскому альянсу, который долгое время был центром власти и принятия решений в ЕС .

"Нам не нужна защита Германии; история доказала, что она находится не на той стороне истории", — заявил один дипломат из Восточной Европы, имея в виду давнюю политику Берлина по мягкому обращению с Москвой. " Польша продемонстрировала хорошее лидерство в отношении РоSSии, в приеме [украинских] беженцев, в отказе от газа. У стран Балтии умное руководство. В Болгарии новое правительство, вызывающее больше доверия. Румыния стабильна", — сказал Politico европейский дипломат.

Крушение авторитета Германии было наглядно продемонстрировано на этой неделе, когда главы государств и правительств ЕС пытались достичь соглашения об эмбарго на роSSийскую нефть и преодолеть упорное сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На этот раз Германию обвинили в том, что она пыталась получить преимущество в предложенном исключении из эмбарго для нефти, поставляемой по трубопроводам.

Но тот факт, что другие страны-члены ЕС , в том числе и восточные, отнеслись к этому с подозрением, подчеркивает подорванное доверие к Берлину.

Между тем, предыдущий визит в Будапешт председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая является бывшим министром обороны Германии и ученицей Меркель, не привел к прорыву в противостоянии по поводу запрета на поставки нефти. А продолжающийся спор Венгрии с Комиссией по вопросам верховенства закона еще больше осложнил достижение компромисса.

Вместо этого президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, бывшему премьер-министру Бельгии, и Франции, председательствующей в Совете ЕС , пришлось искать компромисс, который в итоге приняла Венгрия, расчистив путь для принятия не только запрета на поставки нефти, но и более широкого шестого пакета санкций. Преемник Меркель, социал-демократ Олаф Шольц, не играл ключевой роли.

"Шольц — настоящая проблема", — сказал один из дипломатов ЕС . "Он просто ведет себя как меркантильный немец, вместо того, чтобы идти на компромисс, каким была Меркель. Никто не заменит Меркель".

По словам дипломата, Шольца в лучшем случае можно назвать "парнем из Экофина" - членом Совета по экономическим и финансовым вопросам, состоящего из министров финансов стран. Эту должность Шольц занимал ранее.

Немецкий чиновник опроверг эти заявления, заявив, что "факт критики со стороны стольких стран лишь показывает, что Германия играет ведущую роль" в поиске компромиссов на уровне ЕС в этот сложный момент.